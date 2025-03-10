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Происшествия

Более 3,4 млн рублей отдали нижегородцы мошенникам за сутки

17 марта 2025 18:20  [37] Происшествия

В Нижегородской области только за одни сутки 12 марта жертвами мошенников стали 21 человек, а общая сумма ущерба превысила 3,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Десять нижегородцев встретились со злоумышленниками в интернете. Поверив аферистам, потерпевшие приобретали товары и давали деньги в долг якобы своим знакомым, поскольку получили сообщения со взломанных аккаунтов.

Еще восемь жителей региона поверили, что им звонят "сотрудники полиции" и "банковские служащие". В результате мошенники убедили потерпевших перевести все деньги на безопасные счета (в том числе, и взятые в кредит).

Наконец, три нижегородца сами передали средства мошенникам, в надежде быстрого увеличения доходов.

В полиции возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и краж, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали выманивать деньги у пенсионеров, представляясь сотрудниками домоуправляющих компаний.

 

 

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