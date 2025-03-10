Модернизация светофоров в центре Нижнего Новгорода обойдется в 17,8 млн рублей Экономика

На модернизацию светофорных объектов на улице Студенческой и площади Лядова потратят 17,8 млн рублей. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает МКУ "ЦОДД". Отмечается, что модернизация выполняется в целях внедрения интеллектуальной транспортной системы в рамках реализации федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Победитель должен будет провести необходимые работы на светофорах на перекрестках: площадь Лядова - улица Белинского и улица Студенческая - Центральный архив.

Завершить модернизацию необходимо до 31 октября 2025 года. Заявки принимаются до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что на проект модернизации светофоров на 10 перекрестках Нижнего Новгорода потратят 11,7 млн рублей.