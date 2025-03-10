14 школ и семь детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области Общество

Более 27 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области с 10 по 16 марта. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эпидемические пороги в области превышены, но пока незначительно. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Нижнем Новгороде.

По данным на 18 марта, карантин объявлен в 10,7% учебных заведений - в 14 школах и 7 детских садах, частично закрыто 336 классов и 188 групп дошкольников.

Напомним, в середине февраля представители регионального Роспотребнадзора рассказали о начале эпидемии гриппа.