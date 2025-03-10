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Общество

14 школ и семь детсадов закрыли на карантин в Нижегородской области

19 марта 2025 13:54  [34] Общество

Более 27 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области с 10 по 16 марта. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Эпидемические пороги в области превышены, но пока незначительно. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в Нижнем Новгороде.

По данным на 18 марта, карантин объявлен в 10,7% учебных заведений - в 14 школах и 7 детских садах, частично закрыто 336 классов  и 188 групп дошкольников. 

Напомним, в середине февраля представители регионального Роспотребнадзора рассказали о начале эпидемии гриппа.

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Теги:
Карантин ОРВИ Роспотребнадзор
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