Что известно об обрушении потолка в столовой "Школы 800"

В социальных сетях распространились фотографии упавшего потолка в Верхне-Печерском корпусе "Школы 800". Администрация учебного заведения сообщила НИА "Нижний Новгород" о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол.
К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.
Для выяснения причин инцидента была создана комиссия, угрозы обрушения потолка нет. К утру 20 марта должны завершиться аварийные работы, питание детей пройдет в штатном режиме.
Напомним, недавно у нас вышло интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном.
Также ранее сообщалось, 3 марта начался прием заявлений на следующий учебный год в "Школу 800".
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