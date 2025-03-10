Что известно об обрушении потолка в столовой "Школы 800" Происшествия

В социальных сетях распространились фотографии упавшего потолка в Верхне-Печерском корпусе "Школы 800". Администрация учебного заведения сообщила НИА "Нижний Новгород" о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол.

К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Для выяснения причин инцидента была создана комиссия, угрозы обрушения потолка нет. К утру 20 марта должны завершиться аварийные работы, питание детей пройдет в штатном режиме.

Напомним, недавно у нас вышло интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном.

Также ранее сообщалось, 3 марта начался прием заявлений на следующий учебный год в "Школу 800".