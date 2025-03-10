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Происшествия

Что известно об обрушении потолка в столовой "Школы 800"

19 марта 2025 17:05  [57] Происшествия

В социальных сетях распространились фотографии упавшего потолка в Верхне-Печерском корпусе "Школы 800". Администрация учебного заведения сообщила НИА "Нижний Новгород" о том, что одна из секций подвесного потолка осела, несколько потолочных планок упало на пол. 

К счастью, дети уже покидали столовую, закончив обед. Никто из сотрудников также не пострадал. Полдник был подан ученикам в другом помещении.

Фото: телеграм-канал "Мой Нижний Новгород"

Для выяснения причин инцидента была создана комиссия, угрозы обрушения потолка нет. К утру 20 марта должны завершиться аварийные работы, питание детей пройдет в штатном режиме. 

Напомним, недавно у нас вышло интервью с директором "Школы 800" Марком Сартаном.

Также ранее сообщалось, 3 марта начался прием заявлений на следующий учебный год в "Школу 800".

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Теги:
Жалобы Социальные сети Школа 800
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