Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
20 марта 2025 12:50  [46] Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили работу новой комиссии Госсовета
20 марта 2025 11:47  [126] Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде
19 марта 2025 17:18  [265] Депутаты обсудили роль "Экоториума" в формировании экологической культуры Нижегородской области
19 марта 2025 13:15  [392] Нижегородская область отвергла законопроект об эвтаназии бездомных животных
19 марта 2025 11:18  [285] Депутаты ЗСНО поддержали передачу права пользования госсобственностью Фонду народного единства
18 марта 2025 15:58  [401] Стронгин вновь возглавил Общественную палату Нижегородской области
18 марта 2025 10:05  [399] Алексей Дюмин и Глеб Никитин обсудили экологию, промышленность и спорт
17 марта 2025 09:49  [470] Ассоциация законодателей ПФО обсудила укрепление традиционных духовно-нравственных ориентиров
15 марта 2025 19:25  [678] Никитин возглавит нижегородское отделение Российского военно-исторического общества
14 марта 2025 18:07  [882] Минград Нижегородской области возглавила Дарья Шунаева
Политика

Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде

20 марта 2025 11:47  [126] Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Развитие IT-сферы, отмена роуминга и создание комфортных тарифов, формирование общего информационного пространства Союзного государства и другие вопросы рассмотрели на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи парламентарии обеих стран. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Слуцкий сказал, что комиссия парламентского собрания затрагивает широкий спектр вопросов, в том числе и отмены роуминга, и 80-летия Великой Победы, и форума малых городов.

"Казалось бы, это никаким образом не относится к комиссии, но на самом деле любая наша работа направлена, прежде всего, на благосостояние и благополучие наших людей. Поэтому все, что мы сегодня будем обсуждать, касается отношений между нашими государствами, между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. И я надеюсь, что принятые сегодня решения, вопросы, которые мы будем обсуждать, будут только благоприятствовать развитию наших отношений", - сказал он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что регион является одним из лидеров по развитию информационных технологий. 

"У нас зарегистрированы более 1900 IT-компаний, реализуется крупный проект по строительству IT-кампуса "Неймарк", где будет смогут учиться более 7000 студентов по IT-специальностям. Для нас, конечно, является приоритетом, в принципе, развитие IT-технологий. И совместно с нашими стратегическими партнерами из Беларуси этот сектор экономики будет только развиваться", - сказал он. 

Кроме того, на заседании обсуждалась тема проведения в Нижегородской области с 25 по 27 июня 2025 года Форума регионов Беларуси и России, в работе которых, планируется, примут участие президенты РФ Владимир Путин и РБ Александр Лукашенко. 

Ранее сообщалось, что Генеральное консульство Республики Беларусь начнет работать в Нижнем Новгороде в июне 2025 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Белоруссия Россия
Поделиться:
Новости по теме
28 февраля 2025 13:23  [1120] "Дорожная карта" появится у Нижегородской области и Брестской области Белоруссии
20 февраля 2025 11:17  [1574] Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Беларуси под знаком молодежного сотрудничества
04 января 2025 15:29  [1367] Форум регионов России и Белоруссии пройдет в Нижнем Новгороде в 2025 году
28 декабря 2024 11:24  [1201] Прямые рейсы сохранятся между Нижним Новгородом и Минском в 2025 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph