Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Развитие IT-сферы, отмена роуминга и создание комфортных тарифов, формирование общего информационного пространства Союзного государства и другие вопросы рассмотрели на заседании комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи парламентарии обеих стран. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Слуцкий сказал, что комиссия парламентского собрания затрагивает широкий спектр вопросов, в том числе и отмены роуминга, и 80-летия Великой Победы, и форума малых городов.

"Казалось бы, это никаким образом не относится к комиссии, но на самом деле любая наша работа направлена, прежде всего, на благосостояние и благополучие наших людей. Поэтому все, что мы сегодня будем обсуждать, касается отношений между нашими государствами, между регионами Российской Федерации и Республики Беларусь. И я надеюсь, что принятые сегодня решения, вопросы, которые мы будем обсуждать, будут только благоприятствовать развитию наших отношений", - сказал он.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что регион является одним из лидеров по развитию информационных технологий.

"У нас зарегистрированы более 1900 IT-компаний, реализуется крупный проект по строительству IT-кампуса "Неймарк", где будет смогут учиться более 7000 студентов по IT-специальностям. Для нас, конечно, является приоритетом, в принципе, развитие IT-технологий. И совместно с нашими стратегическими партнерами из Беларуси этот сектор экономики будет только развиваться", - сказал он.

Кроме того, на заседании обсуждалась тема проведения в Нижегородской области с 25 по 27 июня 2025 года Форума регионов Беларуси и России, в работе которых, планируется, примут участие президенты РФ Владимир Путин и РБ Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Генеральное консульство Республики Беларусь начнет работать в Нижнем Новгороде в июне 2025 года.