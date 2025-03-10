Уже два ДТП с самокатами произошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В 2025 году в Нижнем Новгороде зарегистрировали два ДТП с участием самокатчиков. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству сообщил заместитель начальника ОГИБДД управления МВД России по городу Андрей Груздев.

Он привел статистику за 2024 год. Всего было совершено 240 ДТП с участием СИМ, в них пострадали 247 человек, одна женщина погибла. По его словам, это произошло в июле на улице Березовской. Молодой человек на арендованном самокате наехал на 72-летнюю женщину. Ее госпитализировали в больницу, где она скончалась.

Груздев добавил, что в 2024 году с участием несовершеннолетних совершено 47 ДТП, телесные повреждения получили 22 несовершеннолетних.

Напомним, с начала 2025 года власти региона ужесточили контроль за самокатами и другими видами СИМ.

НИА "Нижний Новгород" ранее рассказало, какие ограничения начали действовать с столице Приволжья.