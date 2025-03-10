Медицинский прибор производства АПЗ представили на Всероссийском конгрессе Общество

Выпускаемый на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина прибор "Миотон-М" был представлен на VIII Всероссийском конгрессе и выставке "Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация. Спортивная медицина". Мероприятие проходило в Москве с 12 по 13 марта и собрало свыше 500 участников из разных регионов страны.

Прибор марки АПЗ, предназначенный для лечения ряда двигательных расстройств и реабилитации пациентов, презентовали советник генерального директора по развитию гражданской продукции Кирилл Покотило и заместитель начальника отдела по маркетингу Олег Акилов. Они рассказали об устройстве "Миотона-М", продемонстрировали его возможности и эффективность в различных сферах медицинской практики, уделив особое внимание применению прибора в восстановительной медицине, где его использование позволяет значительно сократить сроки реабилитации после травм и операций.

"Интерес к работе прибора проявил Александр Геннадьевич Куликов – д.м.н., профессор, вице-президент Общероссийской общественной организации "Российское общество врачей восстановительной медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов", главный научный сотрудник отдела медицинской реабилитации ГАУЗ МНПЦ МРВСМ им. С.И. Спасокукоцкого. Это говорит о потенциале нашего продукта и его востребованности среди профессионалов здравоохранения", – отметил Кирилл Покотило.

В ходе работы представители АПЗ отвечали на интересующие вопросы участников выставки, а также провели переговоры с потенциальными дилерами, заинтересованными в распространении продукции предприятия на территории России и стран СНГ. Обсуждались условия сотрудничества, логистика поставок и маркетинговая поддержка.

"Эти встречи стали важным шагом в расширении сети партнеров предприятия и укреплении позиций на рынке медицинского оборудования", – подчеркнул Кирилл Игоревич.

Текст: Ирина Балагурова

Фото из архива отдела маркетинга АПЗ