Суд отправил сотрудницу нижегородского минграда под домашний арест

Московский районный суд избрал меру пресечения начальнице управления градостроительного развития агломерации регионального минграда, обвиняемую в получении взятки. Об этом сообщает СК России по Нижегородской области.
Напомним, на чиновницу возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Сообщалось, что она получила полмиллиона рублей за содействие в принятии положительного решения о передаче земельного участка в аренду.
Женщину отправили под домашний арест на 2 месяца.
Ранее сообщалось, городецкий предприниматель обвиняется в мошенничестве на 70 млн рублей.
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