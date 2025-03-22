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Культура и отдых

В районе строительства новой канатки Нижнего Новгорода отремонтируют ливневку за 28,4 млн рублей

23 марта 2025 10:32  [133] Культура и отдых

Фото: ГК "Урбантех"

В районе строительства новой канатки отремонтируют ливневку за 28,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода.

Подрядчик должен будет провести капремонт сетей ливневой канализации на участке в районе строительства канатной транспортной системы от станции метро Заречная до опоры Т04 и на участке опоры Т12 (проспект Гагарина, 31Г).

Заявки принимаются до 7 апреля.

Ранее стало известно, что проект строительства канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде успешно прошел государственную экспертизу. Строительство планируется начать во втором квартале 2025-го. 

Напомним, что действующую канатную дорогу остановят на ремонт. К майским праздникам на ней установят 56 новых кабинок. 

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Теги:
Канатная дорога
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