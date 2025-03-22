Организаторы Кубка по айс-кроссу высказались о качестве льда в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Александр Воложанин

Организаторы Открытого Кубка мира Pari Ice Cross (0+) по скоростному спуску на коньках прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о качестве льда на трассе и травмах спортсменов. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Напомним, на одном из участков трассы намороженный лед отламывался кусками из-за этого некоторые спортсмены сталкивались друг с другом, а также были вынуждены карабкаться вверх по трассе, держась за бортики. Одна из спортсменок, участвовавших в первом этапе, сломала голень, также пострадали еще несколько человек.

По словам организаторов, на состояние ледового покрытия повлияли теплая солнечная погода и непростой рельеф трассы, поэтому поддерживать высокое качество льда в течение всех входных не получилось. Организаторы отметили, что рельеф трассы оказался одним из самых интересных за все время существования данного вида спорта.

Соревнования по айс-кроссу впервые состоялись в Нижнем Новгороде 23 марта после нескольких переносов. Длина установленной на Чкаловской лестнице трассы составляла 270 метров с перепадом высот 33 метра. В соревнованиях принимали участие около 150 спортсменов из разных стран.