Отменены конкурсы на строительство двух детсадов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Конкурсы на строительство двух детсадов в Советском районе Нижнего Новгорода отменили. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Причина - решение заказчика, которым выступало Главное управление по капитальному строительству.

Один детсад планировали построить у деревни Кузнечихи (территория комплексной застройки "Север-Север") за 452,6 млн рублей. В будущем детсаду должно быть два надземных и один подземный этаж. Изначально заявки принимались до 12 марта, затем срок дважды продлевали до 24 марта. Но 20 марта конкурс был отменен.

Вторую дошкольную организацию хотели построить на улице Ванеева возле дома 221 за 390,4 млн. Сообщалось, что здание, рассчитанное на 158 детей, будет трехэтажным (в том числе подземный этаж). Конкурс также несколько раз продлевали, пока в итоге его не отменили.

Всего в 2025 году в Нижнем Новгороде планируют начать строительство четырех детсадов общей вместимостью тысячу детей: на улице Ванеева, в ЖК "Зенит", ЖК "Торпедо" и "Новая Кузнечиха".