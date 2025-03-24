Как мэрия отреагировала на новую свалку в Шуваловской промзоне Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская мэрия прокомментировала новую свалку в Шуваловской промзоне. Редакция НИА "Нижний Новгород" получила ответ на официальный запрос 27 марта.

Напомним, Шуваловскую свалку официально закрыли в 1983 году, однако туда все равно продолжали незаконно вывозить мусор вплоть до рекультивации в 2023 году. Однако накануне в программе "Кстати" (16+) вышел сюжет про новую незаконную свалку в тех краях.

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за разъяснениями к городским властям. Там объяснили, что территория, которую показали в телесюжете, находится в 2 км от рекультивированной ранее территории.

В мэрии также сказали, что направят запросы в Росприроднадзор, полицию и минимущество с просьбой принять меры по обеспечению соблюдения законодательных норм и использования земельных участков согласно их целевым назначениям.

В свою очередь в минимущества Нижегородской области заявили, что участок, где образовалась свалка, предоставлен в аренду частному лицу. Вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, автостоянки различного типа, гаражи. После новостей про свалку профильное министерство проведет проверку. Если вскроются нарушения условий договора, арендатору направят претензию с требованиями.