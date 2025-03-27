Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2025 15:30  [9] Строительство нового детсада в ЖК "Торпедо" завершат к 2027 году
28 марта 2025 15:13  [197] Опубликован перечень дорог Нижегородской области для ремонта в 2025 году
28 марта 2025 15:02  [86] Годовалому нижегородцу успешно пересадили почку
28 марта 2025 14:57  [98] Нижегородский институт управления передал детектор дронов в зону СВО
28 марта 2025 14:48  [95] Вечерние электрички до Моховых гор начнут ходить раньше запланированного срока
28 марта 2025 14:28  [126] Нижегородский минград одобрил проект гостиницы в Подновье
28 марта 2025 14:19  [102] Ностальгия и отдых: "ЛитРес" и "Ростелеком" узнали, почему взрослые выбирают детский контент
28 марта 2025 14:13  [102] Пункты весогабаритного контроля "Чернышиха" и "Мухтолово" заработают в полную силу
28 марта 2025 13:54  [120] Начался прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени"
28 марта 2025 13:40  [137] Когда школы Нижнего Новгорода начнут принимать заявления в 1 класс
Общество

Вечерние электрички до Моховых гор начнут ходить раньше запланированного срока

28 марта 2025 14:48  [95] Общество

Дополнительные пригородные электропоезда, курсирующие по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы, начнут движение с 1 апреля 2025 года. Ранее их запуск был запланирован на период с 10 по 30 апреля, однако сроки были сдвинуты. Об этом сообщили в АО "ВВППК".

Электричка №6244 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 21:32 и прибывать на станцию Моховые горы в 22:12. Обратный рейс №6245 отправится в 23:07 и прибудет в Нижний Новгород в 23:49.

Дополнительные рейсы запущены для обеспечения транспортной доступности между Нижним Новгородом и Бором на время проведения технических работ на канатной дороге.

Также на этом направлении продолжают курсировать 11 дополнительных пригородных поездов, назначенных ранее в связи с ремонтом старого Борского моста.

На сегодняшний день между Нижним Новгородом и Моховыми горами ежедневно ходят 24 пригородных электропоезда. С 1 апреля их количество увеличится до 26. При необходимости составы могут быть усилены до шести вагонов, в зависимости от пассажиропотока.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Общественный транспорт поезда
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 17:21  [490] Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области
18 марта 2025 13:53  [540] Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде
28 января 2025 10:11  [1338] Время в пути электрички Нижний Новгород — Казань сократилось на 25 минут
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph