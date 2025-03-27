Вечерние электрички до Моховых гор начнут ходить раньше запланированного срока Общество

Дополнительные пригородные электропоезда, курсирующие по маршруту Нижний Новгород – Моховые горы, начнут движение с 1 апреля 2025 года. Ранее их запуск был запланирован на период с 10 по 30 апреля, однако сроки были сдвинуты. Об этом сообщили в АО "ВВППК".

Электричка №6244 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 21:32 и прибывать на станцию Моховые горы в 22:12. Обратный рейс №6245 отправится в 23:07 и прибудет в Нижний Новгород в 23:49.

Дополнительные рейсы запущены для обеспечения транспортной доступности между Нижним Новгородом и Бором на время проведения технических работ на канатной дороге.

Также на этом направлении продолжают курсировать 11 дополнительных пригородных поездов, назначенных ранее в связи с ремонтом старого Борского моста.

На сегодняшний день между Нижним Новгородом и Моховыми горами ежедневно ходят 24 пригородных электропоезда. С 1 апреля их количество увеличится до 26. При необходимости составы могут быть усилены до шести вагонов, в зависимости от пассажиропотока.