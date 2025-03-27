БПЛА впервые пролетел между регионами России по правилам гражданской авиации Общество

Компания "Аврора - беспилотные авиационные системы" впервые в России осуществила межрегиональный полет беспилотного летательного аппарата по всем стандартам гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, передает ТАСС.

Маршрут проходил между городами Оха (Сахалинская область) и Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Полет был выполнен без использования специальных воздушных зон и без дополнительных разрешений, что делает его значимым событием для развития беспилотной авиации в стране.

Генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик отметил, что это был исторический полет, выполненный в полном соответствии с авиационными нормами и расписанием, аналогично регулярным пассажирским рейсам. По его словам, ранее подобные операции в России не проводились.

Компания "Аврора - беспилотные авиационные системы" была создана на базе одноименной авиакомпании. Ее деятельность включает в себя грузовые перевозки и аэрофотосъемку больших территорий с использованием тяжелых дронов.

Глава компании Дмитрий Третьяков подчеркнул, что выполнение дальних полетов требует учета сложного рельефа Дальнего Востока, четкого взаимодействия с авиадиспетчерами и строгого соблюдения федеральных авиационных правил.

Напомним, что в феврале нижегородцы испытали беспилотник для медицинской доставки.

Также сообщалось, что Нижегородская область получит более 800 млн рублей на научно-производственный центр по развитию технологий гражданских БПЛА.