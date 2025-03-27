Нижегородская область отправила на СВО новейшие багги и дроны для бойцов

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Нижегородская область направила крупный гуманитарный груз для участников специальной военной операции. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил в своем телеграм-канале, что в составе отправления находятся продукты, медикаменты и другие необходимые предметы.
Особое внимание было уделено технике, произведённой в Нижегородской области. В частности, среди отправленных грузов — мобильные полноприводные багги, которые могут использоваться в различных условиях. Эти машины были уже протестированы бойцами, которые высоко оценили их проходимость, простоту управления и оперативность при загрузке.
Кроме того, впервые в зону боевых действий отправлены FPV-дроны нижегородской сборки под названием "Князь Пожарский". Эти беспилотники оснащены системой управления по оптоволокну и могут обходить любые средства защиты.
Глеб Никитин поблагодарил всех, кто участвует в производстве техники и сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, а также отметил важную роль центра по поддержке военнослужащих, расположенного в Доме народного единства.
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