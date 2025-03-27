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Общество

Погибшего при обстреле журналиста Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде

29 марта 2025 15:18  [117] Общество
Погибшего при обстреле журналиста Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде

Фото: личная страница в соцсетях

В Нижнем Новгороде простились с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, погибшим в зоне боевых действий. Церемония состоялась 29 марта в храме в честь Всех Святых.  

Президент России Владимир Путин направил венок с траурной лентой в цветах российского триколора. Он был установлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ "Известия" и телеканала "Звезда".  

Почтить память Панова пришли его родные, друзья, а также многочисленные коллеги из Нижнего Новгорода и Москвы.  

Напомним, что трагедия произошла 24 марта. В результате обстрела со стороны ВСУ в ЛНР погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. В этот же день, выполняя профессиональный долг, погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак.

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Теги:
Журналистика Похороны СВО
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