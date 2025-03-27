Погибшего при обстреле журналиста Андрея Панова похоронили в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде простились с оператором телеканала "Звезда" Андреем Пановым, погибшим в зоне боевых действий. Церемония состоялась 29 марта в храме в честь Всех Святых.
Президент России Владимир Путин направил венок с траурной лентой в цветах российского триколора. Он был установлен рядом с венками от коллег с Пятого канала, МИЦ "Известия" и телеканала "Звезда".
Почтить память Панова пришли его родные, друзья, а также многочисленные коллеги из Нижнего Новгорода и Москвы.
Напомним, что трагедия произошла 24 марта. В результате обстрела со стороны ВСУ в ЛНР погибли оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. В этот же день, выполняя профессиональный долг, погиб корреспондент "Известий" Александр Федорчак.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+