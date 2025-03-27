Житель Кулебак получил более 1 млн рублей за протараненный фурой дом

Житель Кулебакского района получил страховую выплату размером 1,15 млн рублей после того, как в его жилой дом влетел грузовик. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании "Росгосстрах".
Напомним, происшествие произошло 3 марта в селе Ломовка. Водитель фуры не справился с управлением на повороте и врезался в жилой дом. Часть здания была разрушена. Двоим жильцам и водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.
Как выяснилось, дом был застрахован. Пострадавший получил выплату в конце марта.
Ранее сообщалось, жители дома в Богородске Нижегородской области, где произошел взрыв газа, получили компенсацию на приобретение нового жилья.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+