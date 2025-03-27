Житель Кулебак получил более 1 млн рублей за протараненный фурой дом Общество

Житель Кулебакского района получил страховую выплату размером 1,15 млн рублей после того, как в его жилой дом влетел грузовик. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании "Росгосстрах".

Напомним, происшествие произошло 3 марта в селе Ломовка. Водитель фуры не справился с управлением на повороте и врезался в жилой дом. Часть здания была разрушена. Двоим жильцам и водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.

Как выяснилось, дом был застрахован. Пострадавший получил выплату в конце марта.

Ранее сообщалось, жители дома в Богородске Нижегородской области, где произошел взрыв газа, получили компенсацию на приобретение нового жилья.