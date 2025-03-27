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Общество

Житель Кулебак получил более 1 млн рублей за протараненный фурой дом

31 марта 2025 15:28  [147] Общество

Житель Кулебакского района получил страховую выплату размером 1,15 млн рублей после того, как в его жилой дом влетел грузовик. Об этом сообщает пресс-служба страховой компании "Росгосстрах".

Напомним, происшествие произошло 3 марта в селе Ломовка. Водитель фуры не справился с управлением на повороте и врезался в жилой дом. Часть здания была разрушена. Двоим жильцам и водителю грузовика потребовалась медицинская помощь.

Как выяснилось, дом был застрахован. Пострадавший получил выплату в конце марта.

Ранее сообщалось, жители дома в Богородске Нижегородской области, где произошел взрыв газа, получили компенсацию на приобретение нового жилья. 

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Теги:
Выплаты Кулебакский г.о. Страхование
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