Нижегородские врачи спасли премьеру в театре имени Горького

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Нижегородские врачи провели сложную операцию актеру театра драмы имени Горького накануне премьеры. Об этом сообщает Telegram-канал "НОКБ им. Н.А. Семашко".
Заслуженный артист РФ Александр Сучков сломал лучевую кость накануне премьеры. На помощь ему пришли травматолог Артем Могилка и нейрохирург Артем Копылов. Они провели малоинвазивную операцию, а затем установили фиксирующую пластину.
Сучков смог присутствовать на премьере спустя 6 дней с момента перелома.
Ранее сообщалось, в Нижегородской областной стоматологии появился робот-помощник, который информирует пациентов о дате и времени предстоящего визита.
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