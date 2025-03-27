Нижегородские врачи спасли премьеру в театре имени Горького Общество

Фото: НОКБ им. Н.А. Семашко

Нижегородские врачи провели сложную операцию актеру театра драмы имени Горького накануне премьеры. Об этом сообщает Telegram-канал "НОКБ им. Н.А. Семашко".

Заслуженный артист РФ Александр Сучков сломал лучевую кость накануне премьеры. На помощь ему пришли травматолог Артем Могилка и нейрохирург Артем Копылов. Они провели малоинвазивную операцию, а затем установили фиксирующую пластину.

Сучков смог присутствовать на премьере спустя 6 дней с момента перелома.

Ранее сообщалось, в Нижегородской областной стоматологии появился робот-помощник, который информирует пациентов о дате и времени предстоящего визита.