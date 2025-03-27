Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2025 20:04  [1] 14% нижегородцев постоянно используют англицизмы на работе
31 марта 2025 19:40  [79] Парковку на улице 40 лет Победы ограничат с 18 апреля
31 марта 2025 19:20  [155] Нижегородские врачи спасли премьеру в театре имени Горького
31 марта 2025 18:20  [128] Новую Кузнечиху и Анкудиновку свяжут новой дорогой протяженностью 3,6 км
31 марта 2025 18:07  [127] Грызуны могут атаковать нижегородские поля из-за теплой осени
31 марта 2025 17:49  [94] Нижегородцы стали призерами Всероссийской олимпиады по немецкому языку, информатике и химии
31 марта 2025 17:39  [155] Водоканал начал проверку после жалоб нижегородцев на вонь
31 марта 2025 17:34  [140] Почти 18 тысяч новых имён внесли в "Книгу памяти Нижегородской области"
31 марта 2025 17:18  [901] Нижегородцев предупредили об изъятии опасных лекарств из аптек
31 марта 2025 16:58  [150] Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 160 тысяч человек
Общество

Нижегородские врачи спасли премьеру в театре имени Горького

31 марта 2025 19:20  [155] Общество

Фото: НОКБ им. Н.А. Семашко

Нижегородские врачи провели сложную операцию актеру театра драмы имени Горького накануне премьеры. Об этом сообщает Telegram-канал "НОКБ им. Н.А. Семашко".

Заслуженный артист РФ Александр Сучков сломал лучевую кость накануне премьеры. На помощь ему пришли травматолог Артем Могилка и нейрохирург Артем Копылов. Они провели малоинвазивную операцию, а затем установили фиксирующую пластину.

Сучков смог присутствовать на премьере спустя 6 дней с момента перелома.

Ранее сообщалось, в Нижегородской областной стоматологии появился робот-помощник, который информирует пациентов о дате и времени предстоящего визита.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Театр Травма
Поделиться:
Новости по теме
31 марта 2025 12:31  [226] Вакцину от клещевого энцефалита купят для Нижегородской области за 6 млн рублей
28 марта 2025 15:02  [609] Годовалому нижегородцу успешно пересадили почку
28 марта 2025 07:10  [492] Ученые ПИМУ создали устройство для быстрой остановки кровотечения
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph