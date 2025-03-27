Годовалому нижегородцу успешно пересадили почку Общество

Пересадка почки 11-месячному нижегородцу Егору успешно прошла в московском центре трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова.

Как рассказали в пресс-службе медорганизации, сразу после рождения у мальчика выявили нефротический синдром. Данный диагноз подразумевал операцию по пересадке почек. В первые месяцы жизни Егор постоянно находился в больнице под присмотром врачей, которые выполняли необходимые медицинские процедуры для поддержания жизнедеятельности организма.

Специалисты НМИЦ им. Шумакова после удаления "родных" почек у маленького пациента рассматривали два варианта: пересадка здорового органа от донора или установка катетера для постоянного очищения крови. В итоге был выбран первый вариант, который предполагал хирургическое вмешательство, но позволял избежать последующих осложнений.

Операция по пересадке почки для маленького пациента длилась два с половиной часа. Это не только выдающееся достижение медицины, но и огромная поддержка для его семьи. Мама, ставшая донором, проявила невероятную смелость и любовь, что делает эту историю еще более трогательной.

Мальчик по итогу был выписан из больницы и уже вернулся в Нижний Новгород, состояние ребенка удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в больнице №5 Нижнего Новгорода была успешно выполнена операция по удалению огромной кисты у пациента.