Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода Общество

Фото: "Центр развития транспортных систем"

Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода 1 апреля. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, после завершения тестовых испытаний трамвай планируется задействовать на маршрутах №6 и №7. Всего на этих маршрутах будут работать 25 вагонов "МиНиН".

Как добавили в ведомстве, это улучшит качество транспортного обслуживания в областном центре.

Ранее сообщалось, что первый трехсекционный трамвай "МиНиН" уже прибыл в Нижний Новгород и начал проходить обкатку на территории депо.

Напомним также, что замена трамвайных путей началась в Нижнем Новгороде в районе площади Лядова.