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Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода 1 апреля. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.
Согласно информации, после завершения тестовых испытаний трамвай планируется задействовать на маршрутах №6 и №7. Всего на этих маршрутах будут работать 25 вагонов "МиНиН".
Как добавили в ведомстве, это улучшит качество транспортного обслуживания в областном центре.
Ранее сообщалось, что первый трехсекционный трамвай "МиНиН" уже прибыл в Нижний Новгород и начал проходить обкатку на территории депо.
Напомним также, что замена трамвайных путей началась в Нижнем Новгороде в районе площади Лядова.
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