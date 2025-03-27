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Общество

Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода

01 апреля 2025 11:36  [171] Общество

Фото: "Центр развития транспортных систем"

Трехсекционный трамвай "МиНиН" впервые выехал на улицы Нижнего Новгорода 1 апреля. Об этом сообщили в "Центре развития транспортных систем" региона.

Согласно информации, после завершения тестовых испытаний трамвай планируется задействовать на маршрутах №6 и №7. Всего на этих маршрутах будут работать 25 вагонов "МиНиН". 

Как добавили в ведомстве, это улучшит качество транспортного обслуживания в областном центре.

Ранее сообщалось, что первый трехсекционный трамвай "МиНиН" уже прибыл в Нижний Новгород и начал проходить обкатку на территории депо.

Напомним также, что замена трамвайных путей началась в Нижнем Новгороде в районе площади Лядова.

 

 

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Теги:
Трамвай
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