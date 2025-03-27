Гибель семьи на пожаре в Ковернинском районе привела к уголовному делу

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В деревне Большие Мосты Ковернинского округа Нижегородской области произошел трагический пожар, в результате которого погибла семья из трех человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК России по Нижегородской области.
Напомним, возгорание произошло ночью 1 апреля в частном жилом доме на улице Юбилейной. В результате пожара погибли женщина и двое мужчин. При осмотре тел погибших следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.
Для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Также проводится пожарно-техническая экспертиза, чтобы определить источник и причину возгорания.
Следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.
Прокуратура Нижегородской области взяла ход и результаты расследования на контроль.
Ранее сообщалось, на пожаре в Автозаводском районе погиб человек.
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