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Общество

Нижегородцы жалуются на нехватку препарата от аллергии на березу

06 февраля 2025 08:00  [344] Общество

Нижегородские аллергики столкнулись с отсутствием медицинского препарата "Сталораль Аллерген пыльцы березы" в городских аптеках. Об этом читатели сообщили в редакцию НИА "Нижний Новгород".

По словам горожан, в январе препарат, который выдается по рецепту врача, было невозможно купить. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в "Нижегородскую областную фармацию". Там сказали, что лекарственный препарат "Сталораль Аллерген пыльцы березы" в настоящее время поставляется на территорию России ограниченными партиями.

К примеру, в январе 2025 года препарат дважды поставлялся на склад ГП НО "НОФ" . После чего был распределён по розничной сети "Госаптека" и госпитальному сектору. Ожидается, что в феврале на склад поступят новые партии препарата.

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины против аллергии планируют завершить в 2026 году.

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Теги:
лекарства Медикаменты Медицина и здоровье
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