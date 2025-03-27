Попавшейся на взятке сотруднице завода Свердлова отсрочили наказание Происшествия

Суд приговорил менеджера управления по снабжению ФКП "Завода имени Я.М. Свердлова" за взятку от поставщиков в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщает программа "Кстати…" (16+).

Напомним, с сентября 2021 года по 20 апреля 2023-й женщина получила взятку от партнеров за содействие при заключении договоров на поставку материально-технических ресурсов между заводом и контрагентами. Она также прикладывала усилия для своевременного выполнения обязательств по договорам, предоставляла информацию о начальной максимальной цене лота и ускоряла процесс изучения документов для оплаты поставщикам за товары.

Суд признал вину женщины полностью доказанной и вынес ей обвинительный приговор с наказанием в виде лишения свободы на 7 лет и штрафа, равного пятикратной сумме взятки. Однако приговор отсрочили до достижения ее ребенком возраста 14 лет.

Будет ли фигурантка обжаловать приговор, не сообщается.

Ранее сообщалось, другую сотрудницу завода подозревают во взятке в размере почти 5 млн рублей.