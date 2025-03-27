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Общество

Автобус А-99 вновь запустят в Нижнем Новгороде

03 апреля 2025 12:07  [52] Общество

Возобновление автобусного маршрута А-99 "Гнилицы - Новостригинское кладбище" ожидается с 5 апреля. Об этом сообщает ЦРТС.

Напомним, по итогам конкурса контракт заключен с перевозчиком "ИП Усынин".

Ранее сообщалось, маршрут А-99 особо во время религиозных праздников, когда увеличивается число посещающих кладбища Нижнего Новгорода.

Еще мы рассказывали, что четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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