Автобус А-99 вновь запустят в Нижнем Новгороде

Возобновление автобусного маршрута А-99 "Гнилицы - Новостригинское кладбище" ожидается с 5 апреля. Об этом сообщает ЦРТС.
Напомним, по итогам конкурса контракт заключен с перевозчиком "ИП Усынин".
Ранее сообщалось, маршрут А-99 особо во время религиозных праздников, когда увеличивается число посещающих кладбища Нижнего Новгорода.
Еще мы рассказывали, что четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+