Автобус А-99 вновь запустят в Нижнем Новгороде Общество

Возобновление автобусного маршрута А-99 "Гнилицы - Новостригинское кладбище" ожидается с 5 апреля. Об этом сообщает ЦРТС.

Напомним, по итогам конкурса контракт заключен с перевозчиком "ИП Усынин".

Ранее сообщалось, маршрут А-99 особо во время религиозных праздников, когда увеличивается число посещающих кладбища Нижнего Новгорода.

Еще мы рассказывали, что четыре автобусных маршрута в Нижнем Новгороде обзавелись новыми перевозчиками.