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Культура и отдых

Стала известна судьба фестиваля "Русская Тоскания" в 2025 году

03 апреля 2025 08:00  [126] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Ежегодный летний фестиваль "Русская Тоскания" (6+) пройдет на берегу озера Тосканка в Ворсме в Нижегородской области 19 и 20 июля. Об этом сообщили организаторы в социальных сетях.

Напомним, в 2024 году фестиваль был на грани отмены за месяц до проведения из-за нехватки финансирования. Однако он все же состоялся, но в более скромном формате без выступлений дорогих артистов.

Правительство Нижегородской области планировало оказать поддержку в проведении фестиваля.

Полная программа "Русской Тоскании" в 2025 году пока не раскрывается. Уже известно о традиционном параде лодок "Русская Регата", в котором могут поучаствовать и сапы.

Организаторы также рассказали, что в планах установить рекорд "2025 девушек в кокошниках".

Ранее сообщалось, фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS (0+) пройдет восьмой раз в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля.

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Теги:
Ворсма Павловский район Фестиваль
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