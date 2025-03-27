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Спорт

Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в "Торпедо"

05 апреля 2025 15:30  [157] Спорт
Глеб Никитин поблагодарил Игоря Ларионова за работу в Торпедо

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказался по поводу расторжения контракта с главным тренером хоккейного клуба "Торпедо" Игорем Ларионовым в своем телеграм-канале. 

Напомним, "Торпедо" проиграло "Локомотиву" в первом раунде плей-офф со счетом 0:4 в серии. Через несколько дней после поражения стало известно, что контракт с главным тренером разрывается досрочно.

Глеб Никитин отметил, что вклад Ларионова в развитие команды останется в истории нижегородского хоккея. 

По словам главы региона, стиль игры, который продемонстрировала молодая и амбициозная команда под руководством Ларионова, не только привлекла внимание множества болельщиков, но и заслужила признание соперников, став заметным явлением в КХЛ.

Глеб Никитин подчеркнул, что благодаря работе тренера интерес к "Торпедо" вырос по всей стране, а сам клуб вышел на новый уровень узнаваемости и уважения.

“Игорь Николаевич, спасибо и удачи! Всегда рады видеть в Нижнем Новгороде!”, - подытожил Никитин.

Ранее сообщалось, "Торпедо" начнет сезон 2025/2026 на новой Ледовой арене, если ее успеют достроить.

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Теги:
Глеб Никитин ХК "Торпедо" Хоккей
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