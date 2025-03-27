Опасную свалку деревянных шпал нашли в Борском округе Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит внеплановую выездную проверку компании ООО "Реал-Бор". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По ее данным, основанием для контрольных мероприятий стало требование Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Проверка проходит на территории Борского района в связи с информацией о размещении отработанных деревянных шпал, пропитанных антисептиками, на почве вне специальной площадки. Такие действия могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы инспекторами Росприроднадзора еще в марте во время выездного обследования. Тогда выяснилось, что шпалы складированы на участке, принадлежащем ООО "Реал-Бор", возле полигона промышленных отходов предприятия.

В рамках текущей проверки специалисты осматривают территорию, анализируют экологическую документацию. К работе подключены сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", которые проводят отбор проб. Также на месте выполняются геодезические измерения.

По итогам проверки будет представлена дополнительная информация.

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