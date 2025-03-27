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Опасную свалку деревянных шпал нашли в Борском округе

07 апреля 2025 12:35  [4] Общество
Росприроднадзор выявил опасные отходы рядом с полигоном в Борском районе

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводит внеплановую выездную проверку компании ООО "Реал-Бор". Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. 

По ее данным, основанием для контрольных мероприятий стало требование Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Проверка проходит на территории Борского района в связи с информацией о размещении отработанных деревянных шпал, пропитанных антисептиками, на почве вне специальной площадки. Такие действия могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Нарушения природоохранного законодательства были зафиксированы инспекторами Росприроднадзора еще в марте во время выездного обследования. Тогда выяснилось, что шпалы складированы на участке, принадлежащем ООО "Реал-Бор", возле полигона промышленных отходов предприятия.

В рамках текущей проверки специалисты осматривают территорию, анализируют экологическую документацию. К работе подключены сотрудники лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", которые проводят отбор проб. Также на месте выполняются геодезические измерения.

По итогам проверки будет представлена дополнительная информация. 

Ранее сообщалось, что ФСБ начала борьбу с вонью в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Борский г.о. Росприроднадзор Экология
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