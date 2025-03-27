Дом правительства в нижегородском кремле планируется достроить за 146,5 млн рублей Политика

На завершение строительства здания дома правительства в нижегородском кремле планируется потратить 146,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает управление делами правительства Нижегородской области.

Подрядной организации предстоит провести строительные работы в первом блоке первой очереди объекта. Местом проведения работ обозначена территория внутреннего двора корпуса 2 кремля, перед зданием Федерального казначейства Нижегородской области.

Заявки принимаются до 23 апреля, а победителя конкурса определят 25 апреля. Согласно условиям, завершить все работы необходимо до 15 декабря 2025 года.

Отметим, что ранее в управделами правительства НИА "Нижний Новгород" называли сумму в 152,6 млн рублей. Также сообщалось, что объект готов на 93%.

Дом правительства начали строить в 2006 году и планировали завершить строительство еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели, и в 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй. В настоящее время идет работа над первым.

Ранее сообщалось, что пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году.