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Политика

Дом правительства в нижегородском кремле планируется достроить за 146,5 млн рублей

07 апреля 2025 13:06  [106] Политика
Достроить Дом правительства в нижегородском кремле планируется за 146,5 млн рублей

На завершение строительства здания дома правительства в нижегородском кремле планируется потратить 146,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.

Заказчиком выступает управление делами правительства Нижегородской области. 

Подрядной организации предстоит провести строительные работы в первом блоке первой очереди объекта. Местом проведения работ обозначена территория внутреннего двора корпуса 2 кремля, перед зданием Федерального казначейства Нижегородской области. 

Заявки принимаются до 23 апреля, а победителя конкурса определят 25 апреля. Согласно условиям, завершить все работы необходимо до 15 декабря 2025 года.

Отметим, что ранее в управделами правительства НИА "Нижний Новгород" называли сумму в 152,6 млн рублей. Также сообщалось, что объект готов на 93%.

Дом правительства начали строить в 2006 году и планировали завершить строительство еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели, и в 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй. В настоящее время идет работа над первым.   

Ранее сообщалось, что пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году.

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Теги:
Кремль Правительство Нижегородской области Строительство
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