Дом правительства в нижегородском кремле планируется достроить за 146,5 млн рублей

На завершение строительства здания дома правительства в нижегородском кремле планируется потратить 146,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.
Заказчиком выступает управление делами правительства Нижегородской области.
Подрядной организации предстоит провести строительные работы в первом блоке первой очереди объекта. Местом проведения работ обозначена территория внутреннего двора корпуса 2 кремля, перед зданием Федерального казначейства Нижегородской области.
Заявки принимаются до 23 апреля, а победителя конкурса определят 25 апреля. Согласно условиям, завершить все работы необходимо до 15 декабря 2025 года.
Отметим, что ранее в управделами правительства НИА "Нижний Новгород" называли сумму в 152,6 млн рублей. Также сообщалось, что объект готов на 93%.
Дом правительства начали строить в 2006 году и планировали завершить строительство еще в 2023 году, но работы несколько раз останавливались из-за нехватки финансирования. Позже проект пересмотрели, и в 2018 году завершили третий блок, в 2020-м – второй. В настоящее время идет работа над первым.
Ранее сообщалось, что пороховую башню кремля в Нижнем Новгороде исследуют в 2026 году.
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