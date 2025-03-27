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Экономика

"Ресурс групп" стал обладателем 30% акций НПАТа

07 апреля 2025 15:13  [73] Экономика

ООО "РТ-Лайн – Общественный транспорт", входящее в состав холдинга "Ресурс групп", официально признано победителем открытого конкурса на приобретение 30% акций АО "Нижегородпассажиравтотранс". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщило региональное министерство транспорта и автодорог.

Согласно предоставленной информации, заявка компании полностью соответствовала требованиям отборочной документации. По итогам рассмотрения и подведения итогов конкурсной комиссией, соответствующий протокол был направлен в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области. Следующий этап — проведение процедур, связанных с выпуском дополнительных акций АО "НПАТ", которые и будут приобретены ООО "РТ-Лайн – Общественный транспорт".

Данная сделка является частью стратегии по привлечению частных инвестиций в развитие общественного транспорта региона, отмечают в нижегородском минтрансе. Вхождение крупного частного игрока в состав акционеров НПАТ может способствовать модернизации подвижного состава, улучшению сервиса и повышению эффективности работы транспортной системы Нижнего Новгорода и области.

Ранее сообщалось, что в 2025 году НПАТ планирует заключить 60 брутто-контрактов на 8,8 млрд рублей.

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Теги:
НПАТ Общественный транспорт
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