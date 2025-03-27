Нижегородский экс-железнодорожник получил 3 года условно за взятку от подрядчика

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу о коррупции в структуре Горьковской дирекции инфраструктуры. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Установлено, что в 2024 году бывший главный инженер Горький-Казанской дистанции пути получил от представителя коммерческой фирмы 120 тысяч рублей. Деньги были переданы за подписание акта о якобы выполненных работах, которые на самом деле не проводились.
С учетом позиции государственного обвинения суд признал фигуранта виновным. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 360 тысяч рублей и в течение двух лет не имеет права заниматься инженерной деятельностью.
Дополнительно суд постановил изъять полученную взятку в доход государства.
Уголовное расследование в отношении лица, передавшего деньги, пока продолжается.
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