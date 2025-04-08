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Общество

Глава Городца отреагировал на слухи о закрытии районной больницы

08 апреля 2025 18:50  [99] Общество
Районную больницу в Городецком округе закрывать не планируют

Фото: телеграм-канал Александра Мудрова

Центральную районную больницу в Городецком округе закрывать не планируют. Глава округа Александр Мудров в своем телеграм-канале прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию о якобы предстоящем закрытии организации здравоохранения из-за строительства на её месте монастыря.

По его словам, эти заявления не имеют под собой никаких оснований. 

Мудров подчеркнул, что больница продолжит работать в прежнем здании, и на её месте никакого строительства не планируется. Возможность переезда учреждения может рассматриваться только в случае появления нового здания. Однако в настоящее время таких планов нет.

Он также отметил, что распространяемые слухи вводят жителей в заблуждение и подогревают общественное напряжение. По мнению главы округа, подобные действия можно расценивать как провокации.

Глава округа призвал жителей ориентироваться только на проверенные источники информации и при необходимости обращаться к нему напрямую. Он добавил, что лица, распространяющие ложные сведения, будут установлены, а меры в отношении них примут в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что жители города Заволжье Городецкого района обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в строительство православного центра в Пушкинском микрорайоне.

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Теги:
больницы Городецкий район
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