Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе Происшествия

Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.

Преступление совершено в марте в деревне Захарово. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый нанес знакомому рубленную травму в шею. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, фигурант уголовного дела закопал тело на придомовой территории.

Мать убитого через некоторое время обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

Сотрудники СК и ОМВД задержали 37-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд изберет обвиняемому меру пресечения.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру. В результате она тоже скончалась, отравившись угарным газом.