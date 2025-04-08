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Происшествия

Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе

09 апреля 2025 14:47  [68] Происшествия
Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе

Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области. 

Преступление совершено в марте в деревне Захарово. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый нанес знакомому рубленную травму в шею. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, фигурант уголовного дела закопал тело на придомовой территории. 

Мать убитого через некоторое время обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. 

Сотрудники СК и ОМВД задержали 37-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд изберет обвиняемому меру пресечения.  

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру. В результате она тоже скончалась, отравившись угарным газом.

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Теги:
Семеновский городской округ Следственное управление Убийство
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