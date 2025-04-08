Житель Семеновского района убил знакомого и закопал во дворе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Нижегородской области.
Преступление совершено в марте в деревне Захарово. По версии следствия, в ходе конфликта обвиняемый нанес знакомому рубленную травму в шею. Мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, фигурант уголовного дела закопал тело на придомовой территории.
Мать убитого через некоторое время обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.
Сотрудники СК и ОМВД задержали 37-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время суд изберет обвиняемому меру пресечения.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что жительница Сарова убила мать и затем подожгла квартиру. В результате она тоже скончалась, отравившись угарным газом.
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