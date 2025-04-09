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Общество

Нижегородцы массово жалуются на мусор в Советском районе

10 апреля 2025 08:00  [1] Общество

На днях в соцсетях появились сразу несколько сообщений от нижегородцев про мусорные свалки в Советском районе.

Так, на платформе "Лобачевский" заявитель пишет об экологической катастрофе, которая назревает у дома №4/4 по улице Надежды Сусловой. По словам нижегородца, вся территория у контейнерной площадке завалена мусором. Кроме того, по мнению заявителя, подрядчик установил контейнеры таким образом, что их невозможно открыть.

Нижегородка Екатерина Е. обращает внимание властей на безобразную ситуацию у контейнерной площадке на улице Козицкого, 5/3. Женщина отмечает, что регоператор "Нижэкология-НН" не справляется с вывозом отходов, в результате мусор уже лежит практически на проезде вдоль дома.

Аналогичный сигнал поступил от жителей дома № 10а по улице Артельной. Граждане обращают внимание на сломанный контейнер для мусора, ненадлежащее состояние площадки. Кроме того, у дома уже скапливаются отходы.

Редакция НИА "Нижний Новгород" отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода по данным фактам.

Ранее сообщалось, что нелегальную свалку в Шуваловской промзоне Нижнего Новгорода проверяет природоохранная прокуратура.

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Теги:
Мусор Свалки Советский район
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