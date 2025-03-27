До 40% месячной нормы осадков выпадет в Нижнем Новгороде 8 апреля Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Комбинированные дорожные машины вновь вышли на улицы Нижнего Новгорода для повторной обработки проезжей части противогололёдными материалами. Причина — сложные погодные условия: 8 апреля в городе ожидается до 40% месячной нормы осадков.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, уже в воскресенье выпало около 20% апрельской нормы. По прогнозам синоптиков, в течение суток 8 апреля может выпасть до 16 мм осадков при месячной норме в 41 мм.

Первый выход спецтехники состоялся около 5 утра — до начала снегопада. После окончания осадков машины вновь обработали дороги. При необходимости обработку повторят. Основная задача — обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, особенно в часы пик.

По поручению главы города Юрия Шалабаева, с пятницы все коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На улицы выведены все доступные ресурсы, включая технику для откачки воды на участках, где возможны подтопления. Работы ведутся круглосуточно, особое внимание уделяется очистке дождеприемных колодцев.

Кроме того, по данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", вечером 8 апреля и в течение 9 апреля в Нижнем Новгороде и области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15–20 м/с. Это повышает риск ЧС: возможны обрывы линий электропередач и связи, сбои в работе ЖКХ, падение деревьев и обрушение конструкций.

Напомним, в пятницу, на фоне ухудшающегося прогноза, по поручению мэра был проведён оперативный штаб. Тогда же началась подготовка техники к зимнему режиму — машины переоборудовали для обработки дорог реагентами.

Ранее синоптики предупреждали, что снегопады и дожди накроют Нижегородскую область с 7 апреля. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 14 сантиметров. По данным МЧС, сильный гололед ждет нижегородцев 8-9 января.