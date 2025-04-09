Два жителя Арзамасского района погибли в зоне СВО Происшествия

Фото: Анастасия Назарова

Два жителя Арзамасского района Александр Шокин и Николай Горьков погибли в зоне СВО. Об этом сообщили их родные в социальных сетях.

Мужчины служили в отряде БАРС-13. Сообщается, что они погибли в автоаварии в Луганской народной республике. Бойцы направлялись в расположение своего отряда. Вместе с ними погиб водитель такси Александр Пегов.

Виновником ДТП в социальных сетях называют водителя грузовика.

Бойцов похоронят на Тихвинском кладбище.

Ранее сообщалось, что прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове.