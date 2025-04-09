Два жителя Арзамасского района погибли в зоне СВО

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Два жителя Арзамасского района Александр Шокин и Николай Горьков погибли в зоне СВО. Об этом сообщили их родные в социальных сетях.
Мужчины служили в отряде БАРС-13. Сообщается, что они погибли в автоаварии в Луганской народной республике. Бойцы направлялись в расположение своего отряда. Вместе с ними погиб водитель такси Александр Пегов.
Виновником ДТП в социальных сетях называют водителя грузовика.
Бойцов похоронят на Тихвинском кладбище.
Ранее сообщалось, что прощание с участником СВО Алексеем Грибенниковым прошло в Лыскове.
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