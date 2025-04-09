Суд освободил охранника Червякова, осужденного за убийство в лагере Общество

Нижегородский областной суд смягчил приговор 70-летнему охраннику Павлу Червякову за побои, повлекшие смерть пьяного дебошира, ворвавшегося на турбазу в поселке Большое Козино. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в 2024 году на территорию загородного клуба ворвался пьяный 40-летний мужчина. Он выломал калитку, напал на охранника со стеклянной бутылкой и кирпичом, попутно круша технику. Червяков защищался металлической трубой и ударил его несколько раз по рукам и ногам. После драки нападавший перепрыгнул через забор и убежал в лес, где скончался.

Благодаря действиям охранника находившиеся в здании дети и персонал смогли убежать и не пострадали.

В феврале этого года Балахнинский горсуд приговорил Павла Червякова к 5,5 года колонии строгого режима за избиение. Дело вызвало общественный резонанс.

Сегодня, 10 апреля, Нижегородский облсуд смягчил наказание охраннику после апелляционной жалобы его защиты. Его действия переквалифицированы на статью о превышении самообороны (ч. 2. ст. 114 УК РФ).

Суд назначил новый приговор в виде ограничения свободы на 1 год, мужчине запретили выезжать за пределы Балахнинского округа. Размер компенсации семье дебошира снизили до 100 тысяч рублей.

Павла Червякова освободили из-под ареста прямо в суде.