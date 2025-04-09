"Строительные технологии" пополнили реестр недобросовестных подрядчиков Экономика

Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области сообщило о включении компании "Строительные технологии" в реестр недобросовестных подрядчиков.

Причиной такого решения стало обращение от АО "Теплоэнерго", заключившего с подрядчиком контракт на выполнение работ "под ключ". В рамках соглашения компания "Строительные технологии" взяла на себя обязательства по подготовке проектной документации и проведению ремонта теплотрассы.

Согласно условиям договора, проект должен был быть передан заказчику не позднее 31 мая 2024 года. Однако, как утверждает "Теплоэнерго", к февралю 2025 года документация так и не была предоставлена.

Кроме того, в контракте установлена финальная дата завершения ремонтных работ — 31 августа 2025 года.

Рассмотрев представленные материалы, комиссия УФАС приняла решение о включении подрядной организации в реестр недобросовестных исполнителей сроком на два года.