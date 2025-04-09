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Вадим Аверкин уходит с поста генерального менеджера ХК "Торпедо"

11 апреля 2025 11:24  [42] Спорт
Генменеджер Торпедо покидает команду

Фото: ХК "Торпедо"

Генеральный менеджер хоккейного клуба "Торпедо" Вадим Аверкин официально объявил о своем уходе из команды в интервью изданию Metaratings.ru.

Специалист рассказал, что о причинах прекращения сотрудничества ему не сообщили.

"Видимо, это связано с истечением срока моего контракта", - сказал Аверкин.

Напомним, хоккейный клуб "Торпедо" досрочно расторг контракт с главным тренером Игорем Ларионовым, рассчитанный еще на два сезона.

Неудачный сезон в регулярке, а также поражение всухую от "Локомотива" в первом раунде плей-офф спровоцировали слухи о грядущей масштабной перестройке внутри тренерского штаба и руководящего состава команды. Увольнение Ларионова это подтвердило.

Ранее сообщалось, ЖХК "Торпедо" стало бронзовым призером чемпионата России среди женских команд.

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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