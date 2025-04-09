Нижегородское УФАС выявило нарушения в рекламе Альфа-Банка на ТВ Экономика

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало рекламу Альфа-Банка, транслировавшуюся в декабре 2024 года, несоответствующей требованиям закона.

Поводом для разбирательства стали обращения граждан, которые пожаловались на телевизионные ролики, вышедшие в эфир на таких каналах, как "Первый канал", НТВ, "Матч ТВ", "Россия-1" и "Звезда". В рекламе сообщалось о стопроцентном кэшбеке в рамках акции банка, однако, как указали заявители, в ней отсутствовала важная информация об условиях участия.

Согласно решению ФАС, в роликах не уточнялось, что для получения кэшбека необходимо оплачивать покупки специальной картой Альфа-Банка и что сумма покупки должна быть не ниже стоимости одного товара. Кроме того, возврат осуществлялся не в деньгах, а в виде миль, что также не было отражено в рекламных сообщениях.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что подобная реклама нарушает часть 7 статьи 5 закона "О рекламе", и признала её ненадлежащей.

За это Альфа-Банку, как юридическому лицу, может быть назначен административный штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей по статье 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.