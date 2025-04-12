Сотрудница предприятия ОПК в Нижнем Новгороде попалась на взятке в 2 млн рублей Экономика

Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области выявили факт коррупции на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одна из сотрудниц предприятия получала денежные вознаграждения от коммерческой структуры. За деньги она оказывала содействие в заключении контрактов на поставку оборудования и материально-технических средств в рамках государственного оборонного заказа.

По данным следствия, речь о субсидиях, направленных на развитие производства микроэлектроники. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 2 млн рублей.

Женщину задержали 9 апреля при получении очередной части взятки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 290, часть 6 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере.

На время расследования подозреваемая помещена под домашний арест.