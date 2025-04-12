Концепцию застройки улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Концепция проекта жилищного строительства в районе улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.

По его данным, с инициативой реализации проекта в областное правительство обратилось ООО СЗ "Континенталь". В министерстве отметили, что предложенная застройщиком концепция развития территории обсуждалась на заседаниях регионального штаба.

Но у профильных ведомств возникли замечания по инфраструктуре, поэтому проект в предложенных параметрах не получил одобрения.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство на улице Яблоневой десятиэтажного здания, квартиры в котором будут предназначены для военнослужащих Росгвардии.

Также выяснилось, что инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске.