Концепцию застройки улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили

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Концепция проекта жилищного строительства в районе улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде.
По его данным, с инициативой реализации проекта в областное правительство обратилось ООО СЗ "Континенталь". В министерстве отметили, что предложенная застройщиком концепция развития территории обсуждалась на заседаниях регионального штаба.
Но у профильных ведомств возникли замечания по инфраструктуре, поэтому проект в предложенных параметрах не получил одобрения.
Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство на улице Яблоневой десятиэтажного здания, квартиры в котором будут предназначены для военнослужащих Росгвардии.
Также выяснилось, что инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске.
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