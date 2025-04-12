Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 апреля 2025 12:48  [1] Концепцию застройки улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили
14 апреля 2025 11:58  [99] Владелец продает здание бывшего кинотеатра "Октябрь" на Покровке за полмиллиарда
14 апреля 2025 11:20  [387] Сотрудница предприятия ОПК в Нижнем Новгороде попалась на взятке в 2 млн рублей
14 апреля 2025 11:01  [92] Второй сезон программы "Лидеры предпринимательства" стартовал в Нижегородской области
14 апреля 2025 09:26  [490] Утверждена планировка территории под гостиницу вместо книжного на площади Минина
14 апреля 2025 09:02  [176] Нижегородцы в среднем тратили 44 тысячи рублей в месяц в 2024 году — исследование
14 апреля 2025 08:00  [265] Инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске
13 апреля 2025 13:35  [523] Нижегородская мэрия закупила семь отечественных авто
13 апреля 2025 09:00  [604] Объявлен еще один конкурс по ремонту Канавинского моста
12 апреля 2025 16:30  [437] Цены на землю в Нижегородской области выросли в марте почти на 3%
Экономика

Концепцию застройки улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили

14 апреля 2025 12:48  [1] Экономика
Концепцию застройки улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Концепция проекта жилищного строительства в районе улицы Яблоневой в Нижнем Новгороде не одобрили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минграде. 

По его данным, с инициативой реализации проекта в областное правительство обратилось ООО СЗ "Континенталь". В министерстве отметили, что предложенная застройщиком концепция развития территории обсуждалась на заседаниях регионального штаба.

Но у профильных ведомств возникли замечания по инфраструктуре, поэтому проект в предложенных параметрах не получил одобрения.

Ранее сообщалось, что минстрой выдал разрешение на строительство на улице Яблоневой десятиэтажного здания, квартиры в котором будут предназначены для военнослужащих Росгвардии. 

Также выяснилось, что инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Минград Строительство
Поделиться:
Новости по теме
14 апреля 2025 08:00  [265] Инвесторы проигнорировали первый аукцион по проекту жилой застройки в Дзержинске
08 апреля 2025 17:00  [624] Проект строительства двух домов на Акимова одобрен экспертизой
24 марта 2025 15:45  [1447] Минград утвердил проект застройки набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде
11 марта 2025 14:44  [545] Нижегородский минград утвердил благоустройство территории в Новинках
10 марта 2025 15:23  [877] Выдано разрешение на возведение жилых домов по КРТ в районе Ольгина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph