Почти половина трудоустроенных нижегородцев ищет подработку Общество

Все больше трудоустроенных жителей Нижегородской области рассматривают возможность дополнительного заработка. Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в начале 2025 года 44% местных соискателей сообщили о планах найти подработку в течение ближайших трех месяцев.

Для сравнения: в четвертом квартале 2024 года подобные намерения высказывали 42% респондентов. Таким образом, доля тех, кто заинтересован в дополнительной занятости, продолжает расти уже полгода подряд.

Параллельно сокращается доля тех, кто не планирует искать подработку. Если в конце прошлого года таких было 46%, то теперь — 45%.

Уровень фактической занятости на второй работе остается стабильным: от 7% до 8% жителей региона трудятся сразу на двух позициях уже более двух лет.

Наибольший интерес к подработке проявляют представители творческих и обслуживающих профессий. В сфере искусства, развлечений и массмедиа готовы рассматривать дополнительные вакансии 60% опрошенных. Среди работников домашнего и обслуживающего персонала — 58%, в сфере спорта и индустрии красоты — 56%, столько же среди педагогов и научных сотрудников. В туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе заинтересованность составила 54%.

Меньше всего интерес к подработке проявляют специалисты страхового сектора — 63% из них не рассматривают дополнительные вакансии. Среди занятых в добыче сырья и топ-менеджеров таких оказалось 49% и 46% соответственно.

Наиболее активно совмещают несколько работ специалисты в креативных индустриях. Так, по 13% занятых сразу на двух позициях выявлено среди работников сфер "Искусство, развлечения, массмедиа" и "Маркетинг, реклама, PR". Среди ученых и преподавателей таковых 12%, в страховании — 11%, в ИТ — 10%.

Ранее сообщалось, что траты нижегородцев в 2024 году составляли 44 тысячи рублей ежемесячно.