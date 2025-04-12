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Общество

Нижегородский орнитолог объяснила, почему свиристели не пьянеют от рябины

12 апреля 2025 11:58  [1] Общество
Нижегородский орнитолог объяснила, почему свиристели не пьянеют от рябины

Фото: Светлана Мухина/ группа "ЖК "Цветы-Соседи""

В Нижнем Новгороде орнитолог Ирина Ряполова опровергла популярное в соцсетях мнение о том, что свиристели, дрозды и снегири могут "опьянеть" от забродивших ягод рябины. По её словам, подобные случаи — не повод для шуток, а скорее трагедия, связанная с травмами птиц.

Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное 11 апреля в нижегородских пабликах. На кадрах, снятых в жилом комплексе "Цветы", видно не менее десятка обездвиженных свиристелей. Очевидцы предположили, что птицы наелись перебродивших ягод и "опьянели", после чего собрали их в коробку и отнесли в лес.

Однако, как поясняет Ряполова, для того чтобы в ягодах накопилось достаточное количество этанола, должны совпасть сразу несколько погодных условий — температура, влажность и другие. В естественной среде это практически невозможно, особенно весной.

На самом деле, по словам специалиста, птицы чаще всего страдают от столкновений с отражающими поверхностями — окнами, стеклянными дверями, зеркальными фасадами. Не замечая преграды, они врезаются в стекло на высокой скорости и получают серьёзные травмы: ушибы, переломы и черепно-мозговые повреждения. Именно поэтому они оказываются на земле в обездвиженном состоянии.

Орнитолог рассказала ИА Newsroom24, как правильно действовать, если вы нашли пострадавшую птицу. Сначала надо посадить ее в картонную коробку с отверстиями для вентиляции. Затем необходимо поместить коробку в теплое и темное место, не тревожа птицу. Не пытайтесь ее кормить либо поить, так вы лишь навредите ей. Когда птица придет в себя, свяжитесь с ветврачом либо орнитологом для получения дальнейших рекомендаций. Важно: если птица не подает признаков жизни, помочь ей уже нельзя. 

Чтобы предотвратить подобные случаи, орнитологи рекомендуют использовать защитные меры: наклеивать на окна силуэты хищных птиц или другие узоры, вешать шторы или жалюзи, а также наносить на стекло рисунки ультрафиолетовым маркером — они незаметны для человека, но видимы для птиц.

Отметим, что среди специалистов нет единого мнения о причинах падения птиц. Некоторые допускают, что пернатые могут действительно пострадать из-за этанола в ягодах, другие считают, что причина — в переохлаждении: съедая большое количество замороженных ягод, птицы рискуют получить внутренние обморожения.

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Теги:
Природа Птицы
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