Нижегородские парламентарии во главе с Евгением Люлиным посетили подшефный Харцызск Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с депутатами регионального парламента посетил подшефный город Харцызск, над восстановлением которого трудятся нижегородские инженеры и строители. Парламентарии оценили, как проходит реконструкция объектов инфраструктуры, доставили гуманитарную помощь в центральную городскую больницу. Как заявил Евгений Люлин, даже самые сложные задачи решаются, когда люди работают плечом к плечу.

Подшефный Нижнему Новгороду город Харцызск за последние несколько лет демонстрирует значительные изменения: отремонтированы дороги, появились новые места отдыха, детские площадки, благоустроены дворы. Среди них — бульвар Шевченко, отстроенный сквер «Нижегородский» с летней сценой, спортивные зоны для занятий физкультурой и площадь Ленина. Особое внимание уделили реконструкции местного Дворца культуры, где сейчас идет обустройство второго этажа, санузлов и раздевалок.

«Каждый отремонтированный объект — это не цифры в отчете, а реальное улучшение жизни людей. Мы видим, как город оживает, и это вдохновляет, потому что останавливаться рано. В Харцызске у нижегородцев еще много работы», — сказал председатель градостроительного комитета Законодательного собрания Василий Суханов.

С 2022 года Нижегородская область выделила более восьми млрд рублей на восстановление Харцызска и оказание гуманитарной помощи. За это время отремонтировано 100 км дорог, построен асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом весь регион, восстановлены десятки социальных объектов и жилых домов. В планах на ближайшие годы — завершение реконструкции Дворца культуры, благоустройство парка имени Чехова и подготовка к празднованию 80-летия Победы.

«Совместно со строительством новых объектов инфраструктуры мы создаем систему устойчивого развития. Все усилия направлены на то, чтобы Харцызск стал сильнее: начиная с благоустроенных территорий и заканчивая социальной сферой. Это масштабная работа, за которой стоят тысячи нижегородцев», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам госвласти Владимир Паков.

Вместе с этим парламентарии посетили Харцызскую центральную городскую больницу, где силами Нижегородской области были отремонтированы помещения, пищеблок, поставлено новое современное медицинское оборудование. Медики отмечают, что работать в обновленных условиях стало гораздо комфортнее. Руководит медицинским учреждением главврач, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов.

«Поддержка бойцов, проходящих лечение в Харцызске, помощь врачам, отдающим все силы на восстановление наших ребят, очень важна. Парламентарии и сотрудники аппарата постоянно передают в больницу посылки от нижегородцев. В этот раз доставили все то, в чем сегодня нуждаются медики и пациенты: предметы личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и мелкое медицинское оборудование, которое облегчит работу специалистов», — рассказал депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.

Нижегородские парламентарии выразили уверенность, что сотрудничество с Харцызском со временем будет только укрепляться, а город, благодаря общим усилиям, продолжит развиваться, сохраняя свою историю и традиции.

«Депутаты, промышленники, школьники, волонтеры — каждый, от мала до велика, вложил частичку себя в это большое дело. Наша помощь — это не только стройматериалы и техника. Это знания, опыт и душевное участие. Мы видим, как каждый совместный проект сближает наши регионы, и уверены: Харцызск станет не просто восстановленным городом, а примером того, как единство и взаимовыручка создают основу мирной жизни», — подытожил заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов.