Транспортная реформа завершится в Нижнем Новгороде к июню
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2025 17:19  [87] С 12 апреля начинается ремонт трамвайных путей на улице Добролюбова
11 апреля 2025 17:00  [102] Автобусы большого класса стали курсировать по маршруту А-45 в Нижнем Новгороде
11 апреля 2025 16:39  [112] Судно "Спутник" начнет курсировать между Васильсурском и Лысой Горой
11 апреля 2025 16:17  [144] Снег и заморозки могут вернуться в Нижегородскую область в апреле
11 апреля 2025 15:36  [139] Киберполиция предупредила, что голосовые сообщения повышают риски спуфинга
11 апреля 2025 15:07  [68] 28 нижегородских команд стали победителями и призерами "ТехноСтрелки"
11 апреля 2025 14:50  [91] Нижегородские парламентарии во главе с Евгением Люлиным посетили подшефный Харцызск
11 апреля 2025 14:45  [84] Дорогу в Перевозе отремонтировали по нацпроекту на четыре месяца раньше
11 апреля 2025 14:21  [179] Более 90 нарушителей выявили на трассе М-12 в Нижегородской области
11 апреля 2025 13:50  [206] Увольнения грозят машинистам нижегородского метро из-за телефонов и музыки
Общество

Нижегородские парламентарии во главе с Евгением Люлиным посетили подшефный Харцызск

11 апреля 2025 14:50  [91] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с депутатами регионального парламента посетил подшефный город Харцызск, над восстановлением которого трудятся нижегородские инженеры и строители. Парламентарии оценили, как проходит реконструкция объектов инфраструктуры, доставили гуманитарную помощь в центральную городскую больницу. Как заявил Евгений Люлин, даже самые сложные задачи решаются, когда люди работают плечом к плечу.

Подшефный Нижнему Новгороду город Харцызск за последние несколько лет демонстрирует значительные изменения: отремонтированы дороги, появились новые места отдыха, детские площадки, благоустроены дворы. Среди них — бульвар Шевченко, отстроенный сквер «Нижегородский» с летней сценой, спортивные зоны для занятий физкультурой и площадь Ленина. Особое внимание уделили реконструкции местного Дворца культуры, где сейчас идет обустройство второго этажа, санузлов и раздевалок.

«Каждый отремонтированный объект — это не цифры в отчете, а реальное улучшение жизни людей. Мы видим, как город оживает, и это вдохновляет, потому что останавливаться рано. В Харцызске у нижегородцев еще много работы», — сказал председатель градостроительного комитета Законодательного собрания Василий Суханов.

С 2022 года Нижегородская область выделила более восьми млрд рублей на восстановление Харцызска и оказание гуманитарной помощи. За это время отремонтировано 100 км дорог, построен асфальтобетонный завод, который обеспечивает материалом весь регион, восстановлены десятки социальных объектов и жилых домов. В планах на ближайшие годы — завершение реконструкции Дворца культуры, благоустройство парка имени Чехова и подготовка к празднованию 80-летия Победы.

«Совместно со строительством новых объектов инфраструктуры мы создаем систему устойчивого развития. Все усилия направлены на то, чтобы Харцызск стал сильнее: начиная с благоустроенных территорий и заканчивая социальной сферой. Это масштабная работа, за которой стоят тысячи нижегородцев», — отметил председатель комитета Законодательного собрания по вопросам госвласти Владимир Паков.

Вместе с этим парламентарии посетили Харцызскую центральную городскую больницу, где силами Нижегородской области были отремонтированы помещения, пищеблок, поставлено новое современное медицинское оборудование. Медики отмечают, что работать в обновленных условиях стало гораздо комфортнее. Руководит медицинским учреждением главврач, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Цопов.

«Поддержка бойцов, проходящих лечение в Харцызске, помощь врачам, отдающим все силы на восстановление наших ребят, очень важна. Парламентарии и сотрудники аппарата постоянно передают в больницу посылки от нижегородцев. В этот раз доставили все то, в чем сегодня нуждаются медики и пациенты: предметы личной гигиены, одежду, постельные принадлежности, бытовую технику и мелкое медицинское оборудование, которое облегчит работу специалистов», — рассказал депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Максим Ребров.

Нижегородские парламентарии выразили уверенность, что сотрудничество с Харцызском со временем будет только укрепляться, а город, благодаря общим усилиям, продолжит развиваться, сохраняя свою историю и традиции.

«Депутаты, промышленники, школьники, волонтеры — каждый, от мала до велика, вложил частичку себя в это большое дело. Наша помощь — это не только стройматериалы и техника. Это знания, опыт и душевное участие. Мы видим, как каждый совместный проект сближает наши регионы, и уверены: Харцызск станет не просто восстановленным городом, а примером того, как единство и взаимовыручка создают основу мирной жизни», — подытожил заместитель председателя Законодательного собрания Дмитрий Краснов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Законодательное собрание СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото интерьеров Дома труда после реставрации
09 апреля 2025 18:53Дворец труда после реставрации: как переплелись история и современность
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph