Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 апреля 2025 13:14  [33] Региональному ресурсному центру "Дети в семье" передали новые автомобили для работы мобильных бригад
17 апреля 2025 13:13  [49] Гидрометцентр дал прогноз на май в Нижегородской области
17 апреля 2025 13:06  [52] 20 нижегородцев сдают ЕГЭ-2025 досрочно
17 апреля 2025 12:45  [86] Нижегородцы стали реже жаловаться на систему здравоохранения
17 апреля 2025 12:25  [119] Нестерпимая вонь разбудила жителей Сормова утром 17 апреля
17 апреля 2025 12:15  [135] Аномальная жара идет в Нижегородскую область
17 апреля 2025 12:05  [343] Журавлев жестко отреагировал на призыв демографа "не раздвигать ноги до свадьбы"
17 апреля 2025 11:55  [110] Приложение для водителей мусоровозов используют 85 регионов России
17 апреля 2025 11:50  [113] В ВТБ спрогнозировали взрывной рост популярности ИИ-устройств "в перспективе нескольких лет"
17 апреля 2025 11:45  [118] Минтруд сократил перечень профессий для упрощенного получения иностранцами ВНЖ
Общество

Гидрометцентр дал прогноз на май в Нижегородской области

17 апреля 2025 13:13  [49] Общество
Гидрометцентр дал прогноз на май в Нижегородской области

В мае 2025 года в Нижегородской области ожидается погодная стабильность — температура воздуха и количество осадков будут соответствовать климатической норме. Об этом сообщается в предварительном прогнозе Гидрометцентра России.

Средняя температура в течение месяца составит от +12 до +14 градусов Цельсия. Эти показатели соответствуют многолетним значениям для мая, зафиксированным в период с 1991 по 2020 годы.

Также в регионе предполагается стандартный уровень осадков. По данным синоптиков, за месяц в области выпадет от 35 до 50 миллиметров осадков — это также соответствует средним показателям для этого времени года.

Таким образом, в мае жителей региона не ожидают серьезные погодные аномалии.

Ранее сообщалось, что в апреле нижегородцев ждет аномальная жара. 

Напомним, с 1 мая в областном центре заработают 22 муниципальных фонтана. Главный городской фонтан уже начали готовить к сезону.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
весна Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
17 апреля 2025 12:15  [135] Аномальная жара идет в Нижегородскую область
15 апреля 2025 13:10  [511] Температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века
25 марта 2025 11:03  [657] Фонтаны в Нижнем Новгороде планируют включить 1 мая
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph