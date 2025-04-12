Гидрометцентр дал прогноз на май в Нижегородской области Общество

В мае 2025 года в Нижегородской области ожидается погодная стабильность — температура воздуха и количество осадков будут соответствовать климатической норме. Об этом сообщается в предварительном прогнозе Гидрометцентра России.

Средняя температура в течение месяца составит от +12 до +14 градусов Цельсия. Эти показатели соответствуют многолетним значениям для мая, зафиксированным в период с 1991 по 2020 годы.

Также в регионе предполагается стандартный уровень осадков. По данным синоптиков, за месяц в области выпадет от 35 до 50 миллиметров осадков — это также соответствует средним показателям для этого времени года.

Таким образом, в мае жителей региона не ожидают серьезные погодные аномалии.

Ранее сообщалось, что в апреле нижегородцев ждет аномальная жара.

Напомним, с 1 мая в областном центре заработают 22 муниципальных фонтана. Главный городской фонтан уже начали готовить к сезону.