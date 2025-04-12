Очередной ложный аккаунт члена кабмина Нижегородской области создали мошенники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На этот раз злоумышленники стали вести переписку и совершать звонки якобы от имени министра экологии и природных ресурсов Владимира Тужилина.
В правительстве просят нижегородцев быть бдительнее, не вступать в переписку, а сразу блокировать фейковый аккаунт.
Ранее сообщалось о создании фальшивого профиля замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева.
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