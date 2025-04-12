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Культура и отдых

I Международная биеннале экологического искусства стартовала в Нижнем Новгороде

18 апреля 2025 12:16  [1] Культура и отдых
I Международная биеннале экологического искусства стартовала в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде стартовала первая Международная биеннале экологического искусства (0+), объединившая работы 150 современных художников из более чем 20 стран мира. О её открытии сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале, отметив значимость темы экологии в современном мире.

Проект реализуется совместно с московской галереей "Триумф" и продлится до конца ноября. Экспозиции разместились на различных площадках города, включая уличные пространства, и включают инсталляции, видеоарт, фотографии, живопись, графику, скульптуры и муралы, объединённые темой взаимоотношений человека и природы.

Среди участников художники из России, Аргентины, Бенина, Вьетнама, Демократической Республики Конго, Зимбабве, Италии, Индии, Китая, Республики Корея, Мексики, Непала, Нигерии, Перу, Сенегала, Филиппин, Франции, Японии и других стран.

Глава региона отметил, что тема экологии сегодня занимает одно из ключевых мест как в международной художественной среде, так и в глобальной общественной повестке. По его словам, важнейшая задача современности — сохранить экологическое равновесие в условиях активного экономического развития, при этом максимально рационально используя природные ресурсы.

"Нижний Новгород — подходящая площадка для биеннале, так как это промышленный гигант и одновременно лидер федеральных экологических проектов", - написал Глеб Никитин.

Губернатор выразил надежду, что выставка станет не только культурным, но и общественным событием, способным привлечь внимание к вопросам устойчивого развития и бережного отношения к природе.

Напомним, с 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль цифрового искусства INTERVALS (0+).

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Теги:
Глеб Никитин Искусство Экология
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