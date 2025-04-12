25-градусная жара с дождями ждет нижегородцев в эти выходные Общество

Жителей Нижнего Новгорода в предстоящие выходные ждёт тёплая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями.

Согласно информации сервиса "Яндекс Погода", в субботу, 19 апреля, в городе будет преимущественно пасмурно. Утром прогнозируются осадки, а температура воздуха составит от +14 до +18 градусов. Днём потеплеет до +22…+25°, но к ночи столбики термометров опустятся до +15…+17°. Ветер ожидается умеренный, с порывами до 7 метров в секунду.

В воскресенье, 20 апреля, погода изменится: над городом установится ясное небо, и осадки не предвидятся. Утром температура будет держаться в пределах +16…+19°, днём воздух прогреется до +23…+25° и останется тёплым до вечера. Ночью температура снизится до +14…+15°. Ветер усилится до 8 м/с, но сохранит стабильное направление.

При этом, по данным сервиса "Активность пыльцы", в течение выходных в воздухе сохранится высокая концентрация пыльцы берёзы, а также умеренное содержание пыльцы ольхи. Людям, страдающим аллергией, стоит учитывать эту информацию при планировании прогулок.

Напомним, потепление, пришедшее в регион, считается аномальным.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде решили убавить отопление.