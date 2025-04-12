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Культура и отдых

Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей

16 апреля 2025 14:45  [143] Культура и отдых
Дом в Арзамасе из повести Гайдара продают на торгах за 2,1 млн рублей

Фото: АНО "АСИРИС"

В Арзамасе на продажу выставлен дом, упомянутый Аркадием Гайдаром в повести "Школа". Об этом сообщили в АНО "АСИРИС". 

Речь идет об объекте культурного наследия — одноэтажном деревянном доме с кирпичным цоколем, расположенном на улице Карла Маркса, 38. Здание было построено в 1897 году для мещанина Алексея Волкова. С 1917 года дом использовался как помещение для социал-демократического клуба. Здесь проходили собрания, лекции и просветительские кружки. 

Частым посетителем клуба был 13-летний Аркадий Голиков — будущий писатель Аркадий Гайдар. Он выполнял поручения, был связным и разведчиком. Позже он описал дом в повести "Школа".

Архитектурно здание выполнено в г-образной планировке. С восточной стороны к нему примыкают сени. Главный фасад украшен фронтоном с вертикальной обшивкой и слуховым окном. Углы и лицевой фасад декорированы лопатками, окна обрамлены простыми наличниками.

В послевоенное время к дому была пристроена еще одна часть — на месте бывшего сада на углу улиц Карла Маркса и Свободы. Сейчас в здании расположены три квартиры на первом этаже и одна — на чердаке. Общая площадь объекта составляет 175,8 кв. метра.

Начальная цена на электронных торгах — 2,1 млн рублей. Организатор — КП НО "Регнедвижимость". Заявки принимаются до 15 мая. Победителя определят 22 мая.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске продают здание бывшего профилактория завода имени Свердлова за 9 млн рублей.

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Теги:
Арзамас АСИРИС ОКН
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