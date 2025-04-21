Нижегородцам обещают заморозки в апреле Общество

После аномальной жары в середине апреля в Нижегородской области ожидается резкое похолодание с заморозками. Об этом в своем телеграм-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, арктическое вторжение в Нижегородской области начнется с 28 апреля. В связи с этим температура может опуститься до 0°C и ниже, особенно в ночные и утренние часы. Возможны заморозки на почве и в воздухе.

Как подчеркнул синоптик, похолодание затронет Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую и Рязанскую области. Также похолодает в Нижегородской области, Марий Эл и Удмуртии.

Ранее сообщалось, что жара в Нижегородской области в конце недели сменится похолоданием и дождями.